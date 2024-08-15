Ümit Özdağ’ın paylaşımına soruşturma ‘Suriye Aile Hukuku kitabına’ ilişkin Bakanlıktan açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ X sosyal medya platformundan "Suriye Aile Hukuku isimli kitabın Adalet Bakanlığı tarafından Aile Mahkemelerine gönderildiği" şeklinde paylaşım yaptı.

'İDDİALAR GERÇEKDIŞI'

Söz konusu paylaşım üzerine Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bakanlık tarafından herhangi bir kurum veya kuruluşa böyle bir kitap gönderilmediği kaydedildi. Açıklamada, "Ümit Özdağ'ın yine X platformundan önce paylaşıp sonra sildiği 'Hakimlerin, Suriyelilerle ilgili aile hukukunu ilgilendiren davalarda Suriye hukukuna göre değerlendirmede bulunacakları' ve 'Suriyelilerin dava açarken yargılama giderlerini devletin karşıladığına' yönelik ifadeleri de gerçek dışıdır" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Halkı yanıltmaya yönelik asılsız paylaşımlara yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Gerçeğe aykırı bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kişilere ve dezenformasyon içeren manipülatif iddialara itibar edilmemesi konusunda Adalet Bakanlığı tarafından uyarıda bulunuldu.