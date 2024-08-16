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Giriş Tarihi: 16.8.2024 15:55

22.5 yıla kadar hapis istenen 42 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi!

İzmir’de İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) sağanak yağmurdan kaçarken sokak ortasında elektrik akımına kapılarak ölmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. 22.5 yıla kadar hapsi istenen 42 sanık hakkında hazırlanan iddianame İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Aralarında Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel ile İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan’ın da bulunduğu sanıklar 5 Eylül’de hakim karşısına çıkacak.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
22.5 yıla kadar hapis istenen 42 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi!

İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülün soruşturma kapsamında, 12 Temmuz'da Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili 42 kişi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan ayrı ayrı 22,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı. İddianame İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Sanıklar 5 Eylül'de hakim karşısına çıkacak.

CEZALAR YARI ORANDA ARTIRILDI

İddianamede, İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu, 42 kişinin 'taksirle öldürme' suçundan 15'er yıla kadar hapisleri istendi. Suçun bilinçli taksir nedeniyle işlenmesi nedeniyle TCK'nın 22/3'ün maddesi gereğince sanıklara verilecek cezanın yarı oranında artırılarak 22,5'ar yıla çıkarılması talep edildi. İddianame mahkemeye gönderildi. Sanıkların, kusurlarının yoğunluğu, suçun işleniş biçimi ile suçun işlendiği yer ve zaman dikkate alınmak suretiyle eylemlerinin ağırlığıyla orantılı olacak şekilde alt sınırdan uzaklaşılarak ayrı ayrı cezalandırılmalarını talep edildi.

14 KİŞİ TUTUKLU

Soruşturma kapsamında ilk olarak gözaltına alınan 30 kişiden 14'ü tutuklandı. Hakkında gözaltı karar verilen 2 şüpheliden birinin kanser tedavisi gördüğü, bir şüphelinin de yurt dışında olduğu belirtildi. Tutuklanan şüphelilerden Zekeriya T. ise daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen soruşturmada 11 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Savcılık talimatı ile 26 Temmuz'da Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı eski İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu, Genel Müdür Gürkan Erdoğan, Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Genel Müdürü Uğur Yüksel, Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım, Operasyon Direktörü Sefa Pişkinleblebici, Planlama ve Teknoloji Direktörü Necati Ergin, Yapım İşleri Saha Sorumlusu Mürsel Arıcı, Yapım İşleri Sorumlusu Uzman Alper Doğan ve Gediz Elektrik personeli Halit Özpelit gözaltına alındı. 11 şüphelinin tamamı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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22.5 yıla kadar hapis istenen 42 sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi!
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