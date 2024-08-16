73 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 73, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 845'i Irak'ın, 880'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 1725 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi. Diğer taraftan PKK'lı teröristlerin 15 Ağustos 1984 akşamı Siirt'in Eruh ve Hakkâri'nin Şemdinli ilçelerinde gerçekleştirdiği, bir askerin şehit düştüğü, 9 asker ve 3 sivilin yaralandığı ilk saldırılar hafızalardan silinmiyor. SABAH