AFAD’dan Marmara Depremi’nin 25. yıl dönümü mesajı

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.