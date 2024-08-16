CHP’nin emekçiyle kirli oyunu

2 aydır hem ilçede hem de CHP Genel Merkezi önünde devam eden eylemler, İzmir Çiğli Belediyesi üzerindeki baskıyı artırdı. Protesto gösterilerinin önünü kesmek için harekete geçen Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, işçilerin görevlerine geri döneceğini duyurarak 10 mağdur personel ve sendika temsilcileri ile olan fotoğrafını paylaştı. Eylemlerin sona erdiğini iddia eden Yıldız, "işçinin yüzünü güldürdüklerini" de öne sürdü.Bu gelişme sonrası 147 personelin de işe geri döneceğine yönelik bir algı oluşurken, işin arka planında bambaşka bir tablo çıktı.Baskılar sebebiyle isminin paylaşılmasını istemeyen ve CHP Genel Merkezi önündeki eylemlerine devam eden bir emekçi, "Onur Emrah Yıldız yalan söylemeye devam ediyor. Yalnızca 10 işçiyi geri alma sözü verdiler. Bize ne bir protokol ne de bir bilgi gönderildi. DİSK, 60 gündür bize su bile vermiyor. CHP'nin uşaklığını yapıyorlar. Sendika bizi sattı. Protestoların önünü kesebilmek için 10 işçiyi göstermelik olarak işe geri alıyorlar. Bu kişiler de hemen işe girmeyecek, 'Ocak ayına kadar bekleyin, o güne kadar sizi orada burada bir işe sokarız' gibi laflar etmişler. Bizimle resmen alay ediyorlar" şeklinde konuştu.Yürütülmek istenen algı operasyonundan son derece rahatsız olduklarını dile getiren mağdur personel, "Tüm işçiler öfkeli. Biz 1 ayı aşkın süredir CHP Genel Merkezi önündeki kaldırımlarda yatıp kalkıyoruz. Parti yönetiminden tek bir insan bile bize durumumuzu sormadı. Hep bizi görmezden geldiler. Binaya sokmadılar. Bizi ne hallere düşürdüklerini tüm Türkiye görsün. Şimdi de böyle bir yalana sarıldılar. Bu algı operasyonunu reddediyoruz. Hepimiz işimize geri dönmek istiyoruz. İşimizi geri alana kadar mücadeleye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.