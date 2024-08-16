Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman’dan oyun platformları mesajı: Türkiye’de de uymak zorundasınız

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu, Ak Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında toplandı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Yayman, "Çok değerli milletvekillerim, çok değerli misafirler, gerçekten dijital dünya o kadar yoğun bir gündemle hareket etmekte ki hem Türkiye'de hem dünyada olarak inanılmaz bir sürecin içindeyiz. Biz her toplantımızda neredeyse dijital çağın başladığından bahsettik. Ve artık bu çağın içindeyiz Geçen haftalarda bir takım gelişmeler oldu. Bu gelişmeleri konuşacağız. Biz yasaklamalara, sansüre karşı olan bir hükümetiz ve partiyiz. AK Parti'nin yirmi iki yıllık iktidarı döneminde bu ağlar, dijital mecralar, başta hukuksal, yönetsel altyapısı olmak üzere Türkiye'ye gelmesi, faaliyet göstermesi, temsilcilik açması ve bir müzakere sürecinin yürütülmesi bu dönemde olmuştur" şeklinde konuştu.

"DİJİTALLEŞME MESELESİ İKTİDAR MUHALEFET GERİLİMİNE KURBAN EDİLEMEYECEK KADAR ÖNEMLİDİR"

Türkiye'nin dünyada en fazla sosyal medya kullanan takipçisi olan abonesi en çok olan ülkelerden bir tanesi olduğunu dile getiren Yayman, "Aslında söyleyeceğim rakamlar dahi nasıl bir meseleyle karşı karşıya olduğumuzu bir kez daha ortaya koymaktadır. Çok değerli milletvekilleri bizim komisyonumuz kurulduğundan bu yana biz hep şu sözleri dile getirdik. Dijitalleşme gündemi siyaset üstü bir konudur. Dijitalleşme meselesi iktidar muhalefet gerilimine kurban edilemeyecek kadar önemlidir. Türkiye'nin geleceğidir. Dijitale sahip olan geleceğe sahip olur dedik" dedi.

Gerçek hayatta suç olan şeyin dijital dünyada da suç olduğunun altını çizen Yayman, TBMM'nin alacağı tavsiye kararının yürütmenin aldığı kararlar kadar önemlidir ve değerli olduğunu ifade etti.

Sosyal medyanın yapıcı etkisinin yıkıcı etkisine göre daha zayıf olduğunu aktaran Yayman, "Türkiye'de yirmi milyon genç insanımızın genç kardeşimizin olduğunu düşündüğümüzde Türkiye'de insanların günün yedi saatini internette, üç saatini sosyal medyada geçirdiğini kabul ettiğimizde aslında nasıl bir fırsatla ve nasıl bir tehditle karşı karşıya kaldığımızı hep beraber görmekteyiz. Türkiye'nin yapay zekayı konuşması gerekirken, bir takım içerikleri konuşması ve bunun üzerinden bir yeni bir kutuplaşmanın ortaya çıkması gerçekten manidar bir durumdur. Biz aslında sosyal medyanın siyaset üstü bir mesele olduğunu dile getirirken bunun da bu kutuplaşmaları engelleyecek nosyonuna dikkat çekmek isterken bugün maalesef böyle bir gerçeklikle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.

Dijital Mecralar Komisyonu'nun bir sosyal medya komisyonu olmadığını söyleyen Yayman, dijital mecralarda kadına şiddet, pedofili, çocuk istismarı, sanal kumar, ırkçılık, nefret suçları, ötekileştirme, dijital faşizm gibi bir takım tartışmaların olmasının, önemli bir meseleyle karşı karşıya kalındığının kanıtı olduğunu dile getirdi.