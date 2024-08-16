Irak’la mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı imzalandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye-Irak Yüksek Düzeyli Güvenlik Mekanizması dördüncü toplantısı için Türkiye'ye gelen Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir araya geldi. Görüşme sonrası Bakan Fidan, Iraklı mevkidaşı ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı'nın imzalandığını duyurdu. Bakan Fidan, "Irak'ın PKK'yı yasaklı örgüt ilan etmesi çok kıymetli. Türkiye ve Irak arasında Askeri, Güvenlik İşbirliği ve Terörle Mücadeleye Dair Mutabakat Zaptı az önce iki ülkenin savunma bakanları tarafından imzalandı. Bu anlaşma tarihi önemi haizdir. Bu anlaşmada öngörülen Ortak Koordinasyon ve Eğitim Merkezleri marifetiyle, işbirliğimizi bir üst seviyeye taşıyacağımıza inanıyoruz. Terörle mücadele konusunda Irak'la geliştirmekte olduğumuz anlayış birliğini sahada somut adımlarla ilerletmeyi arzu ediyoruz. Bu yöndeki temaslarımızı kesintisiz sürdüreceğiz" dedi. Fidan 1 Eylül'den itibaren vize serbestisi konusunda da anlaşma sağlandığını açıkladı.