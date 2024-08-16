Ortadoğu barışının anahtarı Filistin

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde konuşacağının duyulmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abbas'ın Türkiye'ye davet edilmesi talimatını verdiğini aktardı. Filistin bölgesinde yaşanan gelişmelerin tüm dünyayı tehlike altına aldığına dikkati çeken Çelik, "Bugün görüldü ki İsrail sadece Filistin'e yönelik bir soykırım siyaseti izlemiyor, Lübnan örneğinde, Golan Tepeleri meselesinde olduğu gibi bütün bölge barışını, istikrarını tehdit eden bir yaklaşım içerisine giriyor. Dünya barışının anahtarı Ortadoğu barışıdır. Ortadoğu barışının anahtarı da Filistin barışıdır. Filistin barışı, iki devletli çözüm söz konusu olmaksızın, İsrail'in bu saldırgan ve yayılmacı politikaları sona erdirmeksizin söz konusu olmaz" dedi. Netanyahu'nun hem bölge hem de dünya barışını tehdit ettiğini dile getiren Çelik, "Bir barış iradesi söz konusu olduğunda Netanyahu hükümeti ya bir suikast gerçekleştirerek ya bir okul bombalayarak ya da çocukları öldürerek bunu yok etmektedir. Barış konusunda çaba gösteren merhum Haniye'yi şehit etmeleri bunun bir göstergesidir" dedi.