Terörü tehdit kaynağı olmaktan çıkaracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) mezuniyet törenine katıldı. "774 erkek, 2 kadın, 12 misafir olmak üzere toplam 868 subay ile 3 bin 34 erkek, 215 kadın astsubay öğrencimizi akademimizden mezun etmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Erdoğan, şunları kaydetti:Böylece farklı branş, uyruk ve rütbelerde toplam 4 bin 117 evladımızı yeni görev yerlerine uğurluyoruz. Bugüne kadar 4 bin 691 subay, 28 bin 878 astsubayımız jandarmaya, 391 subay, 1116 astsubayımız ise Sahil Güvenlik teşkilatımıza katıldı. Dost ve müttefik ülkelerden gelen 75 uluslararası öğrencimiz akademideki eğitimlerini başarıyla tamamlayarak ülkelerine döndü. Ülkemizin fahri elçisi olan bu kardeşlerimizin eğitimleriyle temayüz ettiklerini ve çok iyi yerlere geldiklerini görüyoruz. Sizlerin de katılımıyla jandarma ve Sahil Güvenlik teşkilatımızın daha da güçleneceğine inanıyorum.Jandarma ve Sahil Güvenliğimiz gerçekten ağır bir sorumluluğu yerine getiriyor. Her biriniz millet adına, memleket adına özel bir görevi, kutsal bir görevi icra ediyorsunuz. Şunu hiçbir zaman unutmayın. Omuzlarınızda sizleri görünce ellerini semaya açan, dua eden, kalbi huzur dolan aziz milletimizin emaneti var. Omuzlarınızda mazlum ve mahzun gönüllerin ağırlığı var. Omuzlarınızda şanlı bir tarihin, aydınlık bir geleceğin yükü var. Sıradan bir mesleğin değil, yükü ağır, vebali ağır, mesuliyeti ağır bir vatan görevinin neferlerisiniz. Her biriniz vatanı, milleti, bayrağı ve ezanı için gözünü kırpmayan kahraman bir milletin evlatlarısınız. Sizler uğruna bin yıldır nice canlar verilen bu aziz vatanın yıldızlaşan millet aşkının, destanlaşan devlet şuurunun asil temsilcilerisiniz. Her birinizi tebrik ediyorum. Tek tek alınlarınızdan öpüyorum.Türkiye bugün tüm dünyada cesur ve vicdanlı bir duruş sergiliyorsa bunun en önemli sebebi son 22 yılda güvenlik alanında yakaladığı başarılardır. Tam 40 yıldır milletimizin başına bela edilen bölücü terör örgütüne karşı mücadelede tarihi kazanımlar elde ettik. Son olarak dün (14 Ağustos) kırmızı kategorideki bir caniden de döktüğü bütün kanların hesabını sorduk. Terörü ülkemiz için bir tehdit kaynağı olmaktan çıkarana kadar azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz.Bizim hukuka, kanuna riayet eden hiç kimse ile sorunumuz yok. Ama hukukun dışına çıkanın, kendini devletten, kamu otoritesinden üstün görenin de gözünün yaşına bakmayız. Vatandaşlarımızın canına, malına, namusuna, huzuruna kastedenlere kesinlikle müsamaha göstermeyiz. Mafyaymış, çeteymiş, insan kaçakçısıymış, teröristmiş, şehir eşkıyasıymış... Bunların hiçbirine aman vermeyeceğiz. Emniyetimizin, Jandarmamızım, Sahil Güvenliğimizin yakın işbirliği sayesinde suçun her çeşitliyle son dönemde önemli mesafe kat ettik, bunu çok daha ileriye taşıyacağız.Cezasızlık algısının, yapanın yanına kâr kalıyor algısının toplumda yerleşmesine müsaade edemeyiz. Sizden isteğim; vatandaşı hiçbir zaman 'Devlet nerede' diye feryat ettirmemenizdir. Zor anında, tehdit anında dar anında hızla vatandaşın yanında olacak, yardımına koşacak, devletinin gücünü hissettireceksiniz. Devletin sahibi aziz milletimizin ta kendisidir.Türkiye Cumhuriyeti; Türk, Kürt, Arap, Alevi, Sünni ayrımı olmadan 85 milyonun tamamının ortak yurdudur. Bu millet bizim, bu ülke hepimizin. İnsanımızın derdiyle dertlenecek, görev yaptığınız her yerde vatandaşla hemhal olacaksınız. Milletimiz huzur ve güven içinde olursa, devletimiz de güçlü olur. Bu mücadelede sizlere çok büyük sorumluluklar düşüyor. Bugünden itibaren vatan topraklarının her karışında, sarp dağlarda, puslu havalarda, fırtınalı denizlerde görev yapacaksınız. Kardeşliğimize, istikbalimize pusu kuran hain emellere sıradağlar gibi karşı duracaksınız. Sizlerden zalime Yavuz, mazluma Yunus olmanızı bekliyorum. Gazi Mustafa Kemal'in Çanakkale'de, Kocatepe'de Mehmedimizle verdiğimiz mücadelenin devamı, inanıyorum ki sizler olacaksınız. Başkan Erdoğan, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'i de rahmetle andı.