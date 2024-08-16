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Giriş Tarihi: 16.8.2024 20:14

TSK'dan Göynük'teki orman yangınını söndürme çalışmasına helikopter desteği

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopterle destek sağlandığını bildirdi.

AA
TSK’dan Göynük’teki orman yangınını söndürme çalışmasına helikopter desteği

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, yangına müdahale eden helikopterden görüntüler de yer aldı.

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TSK'dan Göynük'teki orman yangınını söndürme çalışmasına helikopter desteği
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