TSK’dan Göynük’teki orman yangınını söndürme çalışmasına helikopter desteği

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile destek sağlıyoruz." ifadesi kullanıldı.
Paylaşımda, yangına müdahale eden helikopterden görüntüler de yer aldı.
Bolu'nun Göynük ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 2 adet helikopter ile destek sağlıyoruz.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/T9qks8miVM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 16, 2024