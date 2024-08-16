Filistin halkının mücadelesine destek vermesi nedeniyle Türk milletine
teşekkür ediyorum. Bu Meclis'te
bununla ilgili tartışmalar yürütmektesiniz
ve Filistin halkına karşı işlenen
tarihi adaletsizliğe, katliamlara,
savaş suçlarına, soykırıma karşı sizler
Filistinlilerin yanında makbulsünüz.
Zaten bunlar uluslararası mahkemeler
ve platformlarda kınanmış
durumdadır. Allah aşkına soruyorum;
her gün işgal devletinin
Gazze'de bulunan özellikle de
birkaç gün önce 100'den
fazla şehidin verildiği Et
Tabiin Okulu katliamı
dahil olmak
üzere
her gün sığınma kamplarına gerçekleştirdiği
katliamlara, nasıl oluyor
da uluslararası toplum sessiz kalıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin
öncü rolünü takdirle karşılıyoruz.
Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlığa
yönelik meşru haklarını savunan
cesur ve ilkeli tutumundan dolayı
kendisini kutluyoruz. İsrail'in halkımıza,
topraklarımıza ve kutsal
mekânımıza karşı işlediği iğrenç
suçları reddeden Türkiye'nin
tüm siyasi partilerini ve sivil
toplum kuruluşlarını
tutumlarından dolayı
kutluyorum.