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Giriş Tarihi: 16.8.2024

Türkiye’nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz

Türkiye’nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz
Filistin halkının mücadelesine destek vermesi nedeniyle Türk milletine teşekkür ediyorum. Bu Meclis'te bununla ilgili tartışmalar yürütmektesiniz ve Filistin halkına karşı işlenen tarihi adaletsizliğe, katliamlara, savaş suçlarına, soykırıma karşı sizler Filistinlilerin yanında makbulsünüz. Zaten bunlar uluslararası mahkemeler ve platformlarda kınanmış durumdadır. Allah aşkına soruyorum; her gün işgal devletinin Gazze'de bulunan özellikle de birkaç gün önce 100'den fazla şehidin verildiği Et Tabiin Okulu katliamı dahil olmak üzere her gün sığınma kamplarına gerçekleştirdiği katliamlara, nasıl oluyor da uluslararası toplum sessiz kalıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz. Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlığa yönelik meşru haklarını savunan cesur ve ilkeli tutumundan dolayı kendisini kutluyoruz. İsrail'in halkımıza, topraklarımıza ve kutsal mekânımıza karşı işlediği iğrenç suçları reddeden Türkiye'nin tüm siyasi partilerini ve sivil toplum kuruluşlarını tutumlarından dolayı kutluyorum.
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Türkiye’nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz
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