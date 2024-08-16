Türkiye’nin öncü rolünü takdirle karşılıyoruz

Filistin halkının mücadelesine destek vermesi nedeniyle Türk milletineteşekkür ediyorum. Bu Meclis'tebununla ilgili tartışmalar yürütmektesinizve Filistin halkına karşı işlenentarihi adaletsizliğe, katliamlara,savaş suçlarına, soykırıma karşı sizlerFilistinlilerin yanında makbulsünüz.Zaten bunlar uluslararası mahkemelerve platformlarda kınanmışdurumdadır. Allah aşkına soruyorum;her gün işgal devletininGazze'de bulunan özellikle debirkaç gün önce 100'denfazla şehidin verildiği EtTabiin Okulu katliamıdahil olmaküzereher gün sığınma kamplarına gerçekleştirdiğikatliamlara, nasıl oluyorda uluslararası toplum sessiz kalıyor.Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan'ın liderliğinde Türkiye'ninöncü rolünü takdirle karşılıyoruz.Filistin halkının özgürlük ve bağımsızlığayönelik meşru haklarını savunancesur ve ilkeli tutumundan dolayıkendisini kutluyoruz. İsrail'in halkımıza,topraklarımıza ve kutsalmekânımıza karşı işlediği iğrençsuçları reddeden Türkiye'nintüm siyasi partilerini ve siviltoplum kuruluşlarınıtutumlarından dolayıkutluyorum.