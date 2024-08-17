25 yıldır dinmeyen acı

Yalova'da 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde 4 çocuğunu kaybeden, karnındaki bebeği ve 1 çocuğuyla enkaz altından kurtarılan Tijan Küçük (58), yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı. Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi büyük yıkıma neden oldu. 17 bin 480 kişi hayatını kaybetti, 43 bin 953 kişi yaralandı. Hasarın izleri yıllar içinde silinse de acısı yüreklerde hep taze kaldı. 7.6 büyüklüğündeki depremin yıkıma yol açtığı Yalova'da, en ağır kaybın yaşandığı bölge Hacı Mehmet Ovası oldu.Depremden sonra ismi 'Ölüm Ovası' olarak anıldı. Kentte hayatını kaybeden 2 bin 504 kişinin arasında Tijan Küçük'ün 4 çocuğu da vardı. Küçük, depremde karnındaki bebeği ve 5 çocuğuyla enkaz altında kaldı. Tijan Küçük 12 saat sonra, 7 yaşındaki oğlu Kadir 17 saat sonra sağ olarak kurtarılırken, Kerem (14), Çiğdem (10) ile henüz 8 aylık olan Sinem'in 17 saat, Erdem'in (13) ise 6 gün sonra enkazdan cansız bedenleri çıkarıldı. Küçük'ün o gece İstanbul'da olan 17 yaşındaki oğlu Mehmet ise depremden kurtuldu.Acılı anne, depremin yıldönümünde yaşadıklarını şöyle anlattı: "Deprem gecesi büyük oğlum Kerem ve kızım Sinem'le aynı yatakta uyuyorduk. Oğlum, kardeşiyle oynuyordu. Ben uyuyakalmışım. Bir gürültüyle uyandım. Hiç kıpırdayamıyordum. 8 aylık kızım ağlıyordu. Arkamda sıkışmış. Ben ona dönemedim. Büyük oğlumun bir tek 'anne' dediğini duydum. Bir daha cevap alamadım. Komşular beni ertesi gün öğleden sonra kurtardı. 4 çocuğum birden öldü. Büyük oğlum İstanbul'daydı. Erkin diye bir oğlum var. O dünyaya gelmemişti henüz, karnımdaydı. O da ölmedi şimdi 24 yaşında. 3 çocuğum hayatta kalmış oldu. 4'ünü kaybettim. Hepsini yan yana defnettim. 25 sene geçti. Ne acısı ne de özlemi dindi. Çocuklarımdan geriye bir valizin içinde kıyafetleri, bir de fotoğrafları kaldı." DHA