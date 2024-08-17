600 bin konut risk altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 17 Ağustos 1999 depreminin 25'inci yıldönümünde, olası İstanbul depremine ilişkin çalışmalarla ilgili değerlendirmede bulundu. İşte Kurum'un söyledikleri:Marmara bölgesinde beklenen depreme karşı hazırlıklarımız sürüyor. Deprem riski en yüksek bölgelerde kentsel dönüşüm projelerimizi hızlandıracak, bu süreçte riskli yapıların dönüştürülmesine her zaman öncelik vereceğiz. Olası İstanbul depreminin sadece şehri değil, tüm Türkiye'yi etkileyecektir.Bugün, İstanbul'un 39 ilçesinde risk analizlerimizi tamamladık. Ve gördük ki bu şehirdeki toplam ev sayısının 5'te 1'i, yaklaşık 1.5 milyon ev sağlıksız durumda. Olası bir depremde 600 bin konutun yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu gördük, yine 2.5 milyon insanımızın bu riski taşıdığını belirledik. Bu durumun ciddiyetinin sonuna kadar farkındayız ve acil olarak bu binaların dönüştürülmesi gerektiğini biliyoruz.İstanbul'da kentsel dönüşüm uygulamalarını hızlandırmak amacıyla geçen yıl başlatılan "Yarısı Bizden" kampanyamızda 2.5 ayda tam 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşlarımızla el ele vererek bitiriyoruz. Hak sahiplerine 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon liralık destek veriyoruz.