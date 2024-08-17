17 Ağustos depreminde eşi Rasim Zaim'i kaybeden, 2 erkek çocuğunu ise zor koşullar altında tek başına büyütmek zorunda kalan Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi Muhtarı Nuran Zaim, korku dolu geceyi hâlâ unutamadığını söyledi. Zaim, "Çok sıcak bir geceydi. Eşim geç geleceğini söylemişti. Küçük oğlum benimle beraber yatıyordu. Önce bir uğultu geldi. 'Herhalde rüzgâr sesi' dedim. Ardından yer öyle bir sallandı ki anlatamam. Deprem olduğu hiç aklıma gelmedi, kıyamet kopuyor sandım. Devrilen gardırobun altından 45 dakika sonra çıkabildik. Yan binalar tuzla buz olmuştu. Eşimin vefat haberini ancak 9. gün öğrenebildim. Çok zor bir süreçti. Çocuklarımı kimseye muhtaç etmeden büyüttüm. Acımı unutmak için gece gündüz çalıştım" dedi. Hem Kocaeli'nde hem de Türkiye genelinde 'Yılın Muhtarı' ödülüne layık görülen Zaim, "2009 yılında ilk kez muhtar seçildim. 4 dönemdir seçiliyorum. Son 15 yılda aldığım teşekkür belgelerinin, plaketlerin haddi hesabı yok. Sadece mahallemde değil, yurt genelinde pek çok projeyi doğrudan başlattım. Yorulmak nedir bilmedim. Acımı unutmak için bende doğan bu çalışkanlık, alışkanlığa dönüştü" dedi.