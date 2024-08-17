CHP’li belediye dönüşüme takoz koydu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde TOKİ konutları ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Karabağlar Belediyesi'nin açtığı davalar nedeniyle inşaat süreci başlamadan durdurulmak zorunda kaldı. 740 vatandaş için kuraların çekildiği süreçte AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya son durumu anlattı. Karabağlar TOKİ süreci ile birlikte 4 projenin daha başladığını belirten Kaya, "Türkiye'nin her yanında TOKİ nasıl yapıyorsa Karabağlar'da da aynı şekilde yapacaktı. Aynı tarihte Selçuk, Kemalpaşa, Seferihisar, Aliağa ve Karabağlar projeleri vardı. 5 yerde proje yapımına başladık. 4 tanesi bitti. Karabağlar kaldı. Niye? Belediyenin açtığı davalar yüzünden. Plana dava, ihaleye dava. Biz yapmak için uğraşıyoruz, ama CHP'li belediye başkanı "Bakanlık sizi kandırıyor, oraya bina yapamayacak" diyor. TOKİ'nin arazisi bu, niye yapmasın? Bunun yarısından büyük kısmını da üniversiteye verdirttik TOKİ'ye" dedi. Kaya, "Karabağlar'da TOKİ'nin başka arazisi olmadığı için TOKİ 'ben yapmıyorum' dediği an, bu iş bitti demektir. CHP'li belediye başkanının beyanlarına inanılması bizi üzüyor. CHP eziyetine karşı mücadele ediyorum" diye konuştu.