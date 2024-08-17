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Giriş Tarihi: 17.8.2024 19:11

Hakurk’ta üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon yapıldı

Kuzey Irak’ta üs bölgelerine sızma girişimi ve saldırı hazırlığı yapan 9 PKK’lı terörist F16 ve SİHA ile düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Hakurk’ta üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon yapıldı

Yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan operasyonlar devam ediyor. Kuzey Irak'ın Hakurk, Zap, Gara ve Metina Dağı bölgesinde sürdürülen sınır ötesi operasyonları kapsamında, bölgede keşif ve gözetleme vasıtaları Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristin üs bölgelerine saldırı hazırlığında olduğu belirlendi.

Bölgede görevli İnsansız Hava Araçları (İHA) ile yerleri belirlenen PKK'lı teröristlere operasyon başlatıldı. SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) ile Diyarbakır 2'inci Hava Kuvvet Komutanlığı 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkan F16'ların katıldığı hava harekâtlarında, Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı silah ve mühimmatlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

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Hakurk’ta üs bölgelerine sızma girişiminde bulunan teröristlere yönelik operasyon yapıldı
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