Kuzey Irak’a hava harekatı! 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, "çelikten pençeleri" ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 17, 2024
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/Met2ZcYgEA