Haberler Gündem Haberleri Kuzey Irak'a hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
Giriş Tarihi: 17.8.2024 17:49 Son Güncelleme: 17.8.2024 17:52

Kuzey Irak'a hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kuzey Irak’a hava harekatı! 9 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 9 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, 'çelikten pençeleri' ile terör hedeflerini etkili şekilde vurmaya devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." bilgisi paylaşıldı.

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Kuzey Irak'a hava harekatı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi
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