Marmara’da depreme büyük hazırlık

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıldönümünde olası yeni bir deprem için Marmara'daki 11 ili kapsayan afet yönetim planı hazırlıklarına devam ediyor. Bu kapsamda Marmara bölgesinde yer alan İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Sakarya, Kocaeli ve Yalova için risk haritaları oluşturulurken, afet sonrası yaşanabileceklere yönelik akla gelen tüm olasılıkların senaryosu hazırlanacak. AFAD'a bağlı Marmara Afet Risklerini Azaltma Dairesi Başkanlığı'nca Marmara bölgesinde yer alan 11 ilin İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) incelenerek İRAP İzleme ve Değerlendirme Komisyonu ile toplantılar yapıldı. Söz konusu illerde "Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları" hazırlanmasına ilişkin proje başlatıldı. Marmara Bölgesi Afet Risklerini Azaltma Planı (MARAP) kapsamında ise Ankara Üniversitesi Afet Yönetim Merkezi ile ön görüşme sağlanırken, plan içeriğine ilişkin akademisyen katkısının alınmasına yönelik çalışmalar başlatıldı. 11 ilde kamu kurum ve kuruluşlarındaki personellere yönelik, riskten sakınım ve risk azaltma kültürünün oluşturulması, yaygınlaştırılması için çalıştay, toplantı, seminerler düzenlenmesi ve eğitimler verilmesine yönelik görüşmelere de başlandı.Risk haritalarından elde edilen hasar görebilirlik sonuçlarına göre, müdahale planında Arama Kurtarma Afet Grubu Planları'nın detaylandırılması için de çalışmalar başladı. Bu kapsamda yaklaşık 1 milyon 200 bin binanın bulunduğu İstanbul'da tamamı 2000 öncesinde inşa edilen 700 bin binanın, Sakarya'da 300 bin, Kocaeli'nde ise 140 bin binanın yapısal hasar görebilirlik analizleri incelendi. 11 ilde yapısal hasar görebilirlik analizleri sonucu ortaya çıkan güçlendirme ve onarım çalışmalarının 2025 yılı yatırım planlarına dahil edilmesi için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na talepte bulunuldu. Olası bir Marmara depreminde İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Bursa başta olmak üzere kamu yapılarının hasar göreceğini tahmin eden AFAD, yenileme ve güçlendirme için çalışmalarını artıracak. Ayrıca risk azaltma çalışmaları kapsamında tsunami veri tabanı da oluşturulacak. Olası deprem afetinde müdahale çalışmalarında kullanılmak üzere İstanbul'a 574, Bursa'ya 9, Tekirdağ'a 5, Yalova'ya 3 adet afet istasyonu (AFİS) yerleştirildi. Kesintisiz ve güvenli haberleşme sisteminin sağlanması için uydu telefonları temin edilecek. Yeni konutların yapımı için rezerv yer seçimi yapılacak. Öncelikle İstanbul'da acil dönüşümü gereken 1.5 milyon konut için rezerv alanlar belirlenecek. İl Afet Müdürlüklerince hazırlanan yer seçimi protokolleri onaylanmak üzere AFAD'a gönderilecek. İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Bilecik'i kapsayan 7 ilde Afet Barınma Grubu Planı hazırlık çalışmaları tamamlanacak.