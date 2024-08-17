TBMM’deki tarihi konuşma dünyada yankılandı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) konuşması tüm dünyada yakından izlendi. TBMM'ye hitabında Abbas'ın Gazze'ye gitme kararını açıkladığı konuşması, dünya basınında büyük yankı buldu.Washington Post, "Filistin'in emektar lideri Abbas, Gazze'yi ziyaret edeceğini söyledi ve Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdı" başlığını attı. Haberde, Abbas'ın, "Gazze'ye gideceğim. Bizim hayatımız Gazze'deki çocukların hayatından daha değerli değil" ifadelerine yer verildi.New York Times, Devlet Başkanı'nın "hayatına mal olsa bile" Gazze'ye gideceğine dair sözlerine vurgu yaptı. Haberde, Türk milletvekillerince ayakta alkışlandığı kaydedilen Abbas'ın, TBMM'ye Türk ve Filistin bayraklarının bulunduğu atkıyla girdiği belirtildi.Associated Press (AP), Abbas'ın Gazze'ye gitme kararı aldığını vurguladı. Haberde, "Ankara'da Türk Parlamentosu'na hitap eden" Abbas'ın, Müslüman liderleri kendisine katılmaya çağırdığı belirtildi.Reuters gelişmeyi, "Filistin lideri Abbas, TBMM'de Gazze ve Kudüs'ü ziyaret edeceğini söyledi" manşetiyle haberleştirdi. Abbas'ın ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiği belirtildi.Le Monde, Filistin Devlet Başkanı'nın Gazze'ye gideceğini açıkladığının altını çizdi. Abbas'ın bu duyuruyu "Türk milletvekillerinin alkışları arasında" yaptığı kaydedildi.Rus haber ajansı Tass, haberinde Abbas'ın "Gazze'nin Filistin'in ayrılmaz parçası olduğu" yönündeki sözlerine yer verdi.İsrail'den Times of Israel gazetesi, "Abbas, Türkiye'de hayatı pahasına da olsa Gazze'ye gideceğini açıkladı" başlığına yer verdi.Suudi Arabistan haber ajansı SPA da "Filistin Devlet Başkanı, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının derhal durdurulmasını talep ediyor" başlığını kullandı.Katar merkezli Al Jazeera ve Al Araby televizyonları, Abbas'ın konuşmasını, hükümet üyeleriyle birlikte Gazze Şeridi'ne gitme kararı ve BMGK'ya Gazze'ye ulaşmalarını güvence altına alma çağrısını öne çıkararak verdi.