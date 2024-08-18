AK Parti Esenler eski İlçe Başkanı Yavuz Selim Tuncer vefat etti

AK Parti Esenler eski İlçe Başkanı ve Kurucu İlçe Başkanlığını yapan Yavuz Selim Tuncer vefat etti. Tuncer'in (55) vefatı başta yakınları olmak üzere AK parti camiasını ve sevenlerini derinden üzdü.

AK Parti İBB meclis üyesi, aynı zamanda Ümraniye Belediyesi Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer, uzun zamandan beri rahatsızdı. Bugün acı haberi Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hesabından duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yayımladığı mesajda "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanımız, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatını teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Acımız büyük. AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanımız, İstanbul Büyükşehir ve Ümraniye Belediyesi İlçe Meclis Üyemiz, 2 dönemdir Ümraniye Belediye Başkan Yardımcılığımızı yürüten, KİPTAŞ Genel Müdürlüğüm döneminden beri uzun yıllar boyunca birlikte yol yürüdüğüm, değerli dava arkadaşım ve çok sevdiğim kardeşim Yavuz Selim Tuncer, yakalandığı amansız hastalık sebebiyle vefat etti. Bir dostu, kardeşi, yol arkadaşını yitirmenin derin acısını yaşarken, ömrünü milletine hizmete adamış bir dava insanının kaybının da teessürü içerisindeyim. Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve Ümraniye Belediyemize sabr-ı cemiller niyaz ediyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun." diye açıklamada bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanımız, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcımız, kıymetli yol arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve teşkilatımıza başsağlığı diliyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi, "AK Parti Esenler'in Kurucu İlçe Başkanı, Ümraniye Belediye Başkan Yardımcımız, değerli dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatını derin bir teessür ile öğrendim. Merhuma Yüce Allah'tan rahmet, yaslı ailesine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tuncer'in vefatı üzerine şu mesajı yayımladı, "AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanımız ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatını teessürle öğrendim. Yavuz Selim Tuncer Beyefendi'ye yüce Allah'tan rahmet, teşkilatımıza, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum."