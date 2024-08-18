Başkan Erdoğan’dan Marmara Depremi mesajı: 200 bin konutu teslim ediyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3.3 milyon konutun inşasını sağladık" ifadesini kullandı. Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarını kaybedenlere başsağlığı diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin deprem tehdidi altındaki bir ülke olduğu gerçeğini hiçbir zaman aklımızdan çıkarmadık. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkemizin dört bir yanında 3.3 milyon konutun inşasını sağladık. Hayata geçirdiğimiz projelerle 20 milyona yakın vatandaşımızı güvenli yuvalara kavuşturduk. 6 Şubat depremleri sonrası bölgede 300 bin konutun inşasına başladık.Bugüne kadar 76 bin konutu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutu hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Tüm imkânlarımızla deprem bölgemizi eskisinden daha sağlam, daha ihtişamlı hale getirmek için canla başla çalışıyoruz. Sürekli yeni projeler geliştirerek riskli yapılarda oturan vatandaşlarımızı binalarını yenilemeye teşvik ediyoruz. Tüm şehirlerimizi her türlü afete daha hazırlıklı hale getirinceye dek çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ANKARAÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya'da, AK Parti'nin Genişletilmiş İl Danışma Meclisi programına katıldı. Kentsel dönüşüme ilişkin bilgi veren Bakan Kurum, "Göreve geldiğimiz 2 Temmuz'dan bu yana, 45 günde 21 bin yeni yuvamızın ihalesini yaptık, çalışmaları başlattık. Eylül ayında 24 bin konutumuzu daha teslim edip teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız" dedi.