Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan'dan Yavuz Selim Tuncer için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 18.8.2024 18:29 Son Güncelleme: 18.8.2024 18:32

Başkan Erdoğan'dan Yavuz Selim Tuncer için başsağlığı mesajı

AK Parti Esenler kurucu ilçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Selim Tuncer 55 yaşında vefat etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Tuncer'in vefatından duyduğu üzüntü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Başkan Erdoğan’dan Yavuz Selim Tuncer için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan X hesabından Yavuz Selim Tuncer'in ailesine ve sevenlerine taziye mesajında bulundu.

Başkan Erdoğan şunları kaydetti:

"AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti'mize başsağlığı diliyorum."

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan'dan Yavuz Selim Tuncer için başsağlığı mesajı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA