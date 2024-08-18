Başkan Erdoğan’dan Yavuz Selim Tuncer için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan X hesabından Yavuz Selim Tuncer'in ailesine ve sevenlerine taziye mesajında bulundu.
Başkan Erdoğan şunları kaydetti:
"AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum. Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti'mize başsağlığı diliyorum."
AK Parti Esenler Kurucu İlçe Başkanı ve Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı, yol ve dava arkadaşımız Yavuz Selim Tuncer'in vefatından büyük üzüntü duydum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 18, 2024
Yavuz Selim kardeşime Allah'tan rahmet; ailesine, dostlarına, Ümraniyeli hemşehrilerime, AK Parti'mize başsağlığı diliyorum.