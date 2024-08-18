Datça’daki orman yangınında yeni gelişme! İranlı şüpheli yakalandı

Muğla'da önceki gün Milas'ta meydana gelen yangının ardından Bozdağan'dan Kavaklıdere ilçesi sınırlarına sirayet eden orman yangınları ile mücadele devam ederken bugün öğlen saatlerinde aynı anda Ula ve Yatağan ilçelerindeki ormanlık alanlarda da yangın çıktı. Bu defa Datça'daki ormanlık alanlardan da dumanlar yükselmeye başladı. Kızılbük mevkii Domuzçukuru bölgesinde saat 16.35 sularında başlayan orman yangınına Datça Orman İşletme Şefliği ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan ve havadan müdahalelere başladı. Sarp ve karayolu ile ulaşımı zor bir bölgede meydana gelen yangınla ilgili geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı. Denizin hemen dibinden başlayan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangınla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Datça Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bölgede kasten yangın çıkarttığı değerlendirilen bir şüpheli jandarma ekiplerinin dur ihtarına uymayarak dağlık araziye kaçtığı belirlendi.

Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyeti neticesinde arazide saklananan 1 İran uyruklu şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma kapsamı bir şekilde yürütülüyor.