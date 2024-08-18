Halkın ekmeğiyle oynamayın!

Adana'da Pozantı Belediyesi'nin Ağustos ayı olağanüstü meclis toplantısına ekmek tartışması damga vurdu. Toplantıya 6'sı Cumhur İttifakı, 8'i CHP ve 1'i Yeniden Refah Partili 15 meclis üyesi eksiksiz katıldı. Toplantıda konuşan Pozantı Belediye Başkanı Ali Avan, ilçeye kurmak istedikleri ekmek fabrikası ve ihtiyaç sahiplerine yönelik aşevi projesini anlattı. Başkan Avan, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ekmek geliyor ama yetersiz kalıyor. Merkez, kırsal mahalle ayırt etmeksizin bu ihtiyacı biz karşılayacağız ve tüm mahallelerimizi kaliteli ve ucuz ekmekle buluşturacağız. İller Bankası'ndan 10 milyon TL kredi çekmemiz gerekiyor" dedi. İller Bankası'ndan alınacak kredi için oylama yapıldı.Oylamada Cumhur İttifakı'nın 6 meclis üyesi 'Evet' oyu kullanırken, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin 9 meclis üyesi ret oyu verdi. Bu duruma tepki gösteren Başkan Avan, "Pozantılılara iş kapısı açacağımızı açık açık belirtmemize rağmen ret oyu verdiniz. Unutmayınız ki bu verdiğiniz kararla Pozantılının ekmeğiyle oynadınız ve tarihe geçtiniz. Ama ben bu projeyi ne pahasına olursa olsun yapacağım. Eylül ayında tekrar gündeme getireceğim, yine ret verirseniz Ekim ayında da gündeme getireceğim. Tüm Pozantılı hemşehrilerimize Cumhur İttifakı olarak sözümüzdür! Biz bu ekmek fabrikasını ve aşevini her türlü engellemeye rağmen yapacağız. Gerekirse evimi satacağım yine de Pozantılının yararlanacağı bu ekmek fabrikası ve aşevini yapacağım" diye konuştu.