Pozantı’ya kurulacak ekmek fabrikası ve aşevi projeleri, CHP’lilerin oyuyla reddedildi

Başkan Avan, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nden ekmek geliyor ama yetersiz kalıyor. Merkez, kırsal mahalle ayırt etmeksizin bu ihtiyacı biz karşılayacağız ve tüm mahallelerimizi kaliteli ve ucuz ekmekle buluşturacağız. İller Bankası'ndan 10 milyon TL kredi çekmemiz gerekiyor" dedi. İller Bankası'ndan alınacak kredi için oylama yapıldı.

"POZANTILININ EKMEĞİYLE OYNADINIZ"

Oylamada Cumhur İttifakı'nın 6 meclis üyesi 'Evet' oyu kullanırken, CHP ve Yeniden Refah Partisi'nin 9 meclis üyesi ret oyu verdi. Bu duruma tepki gösteren Başkan Avan, "Pozantılılara iş kapısı açacağımızı açık açık belirtmemize rağmen ret oyu verdiniz. Unutmayınız ki bu verdiğiniz kararla Pozantılının ekmeğiyle oynadınız ve tarihe geçtiniz.