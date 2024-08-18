Türkiye’nin seferber olduğu yüzük bulunamadı

İstanbul'da bir lisede coğrafya öğretmeni olarak görev yapan 32 yaşındaki Zehra Alın, 6 Şubat'ta meydana gelen, Kahramanmaraş merkezli asrın felaketi depremlerde, Hatay'da yaşayan annesi Cemile Alın (57) ve babası Tuncay Alın'ı (65) kaybetti.

Kendisi de enkaz altından kurtarılan Zehra öğretmeni, annesinden kalan yüzük hayata bağladı.

HATAY BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ÖZEL EKİPLE ARADI

Parmağından çıkarmadığı yüzüğü ise geçtiğimiz 7 Ağustos'ta, tatil için gittiği Hatay'ın Arsuz ilçesinde kaybetti. Bu duruma çok üzülen Zehra öğretmen, yüzüğün fotoğrafını paylaşıp, bulunması için yardım istedi.

Sosyal medya kullanıcıların büyük destek ve moral verdiği Zehra Alın'ın bu isteğini, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk duyarsız kalmadı. Oluşturulan ekip, yüzüğün düştüğü tahmin edilen sahilde günlerce arama yaptı. Ancak tüm aramalar sonuçsuz kaldı.

YÜZÜK BULUNMADI, BABASININ ARABASINI YAPTIRACAK

Yüzüğün bulunamamasına çok üzülen Zehra öğretmen, bunun üzerine babasının, depremde büyük hazar gören 25 yıllık otomobilini yaptırmak için kolları sıvadı.

Babasından hatıra kalan otomobilini tamir ettirmek isteyen Zehra Alın, sosyal medya kullanıcılarından kendisine yol göstermelerini istedi. Alın, "Babamın 25 yıllık arabası. Kötü durumda olduğunun farkındayım ama hatıra" notunu düştü.