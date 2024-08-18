Haberler Gündem Haberleri Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 kişi hakkında işlem başlatıldı
Giriş Tarihi: 18.8.2024 17:48 Son Güncelleme: 18.8.2024 17:57

Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 kişi hakkında işlem başlatıldı

Yurdun birçok noktasında çıkan orman yangınlarının söndürülmesi için ekipler seferber olurken sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan hesaplarla da mücadele ediliyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin sosyal medyada provokatif paylaşımlar yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi.

AA
Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 kişi hakkında işlem başlatıldı

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca gerçekleştirilen çalışmalarda sosyal medya platformlarında bazı hesaplardan başta İzmir olmak üzere ülke genelinde çıkan orman yangınlarına ilişkin provokatif paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirtti.

"BU TÜR PAYLAŞIM YAPANLAR ADALETE TESLİM EDİLECEKTİR"

Bakan Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Bu tür paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi tespit edilmiştir. Emniyet Genel Müdürlüğümüz koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve Güvenlik Daire Başkanlığımız ile birlikte ilgili emniyet müdürlüklerimizin yaptığı çalışmalar sonucu provokatif paylaşım yapan 20 hesap yöneticisi hakkında gerekli işlemler başlatılmıştır. Orman yangınları gibi milletçe büyük üzüntü duyduğumuz ve devletimizin tüm kurumlarıyla mücadelesini sürdürdüğü bir konuda, halkımız arasına nifak tohumu ekmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz. Bu tür paylaşım yapanlar adalete teslim edilecektir."

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Yangın provokatörlerine geçit yok! Bakan Yerlikaya duyurdu: 20 kişi hakkında işlem başlatıldı
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