11 ilde 296 bin 755 konutun inşası sürüyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'ın İskenderun ilçesinde değerlendirmede bulundu. Bakan Kurum, İzmir'deki yangınla ilgili 5 ayrı hasar tespit ekibinin sevkedildiğini belirterek, "52 bina 97 bağımsız bölümde inceleme yaptık. Bunlardan 43 bina, 45 bağımsız bölümün ağır, yıkık ya da orta hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.Depremin yıkımlara neden olduğu 11 ilde 296 bin 755 yuvanın inşasını sürdürdüklerini anlatan Bakan Kurum, "Şu ana kadar; 76 bin yuvamızı kardeşlerimize teslim ettik. 45 günde 21 bin yeni yuvamızın daha ihalesini yaptık, çalışmaları başlattık. Eylül ayında 24 bin konutumuzu daha bitirip, teslim sayımızı 100 bine ulaştıracağız. İşte dün de 17 Ağustos'un 25'inci yılında, 11 ilimizin tamamına yayılan tam 25 bin 1 konut ve iş yerimizin temellerini attık. İnşallah yıl sonuna kadar toplamda en az 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz" dedi.