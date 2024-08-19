668 konut daha teslim edildi

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu İlçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nde yapılan 668 konut, tamamlanarak afetzedelere teslim edildi. Mahallede 6 Şubat depremlerinde 450 kişi hayatını kaybetmişti. Depremin hemen ardından TOKİ tarafından yapımına başlanan deprem konutlarının tamamı bitirilerek, depremzedelerin yüzleri güldürüldü. 3+1 olarak inşa edilen konutlara afetzedeler taşınmaya başladı.Şekeroba Geçici Barınma Merkezi'nde konteynerde yaşayan depremzedeler, hemen yanı başlarında hızla yükselen konutlarına taşınmaya başlayınca, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, boşalan konteynerleri teslim aldı.Dron ile görüntülenen konutlar depremzedelerin yeni yuvası oldu. Depremzede Mikail Dut, "Deprem sonrası başlanan konutlar. Bitmek üzere biz de yeni evimize yerleşmeyi bekliyoruz" dedi. Kübra Dut ise, "Bir an önce anahtarımızı alıp evimize yerleşmeyi bekliyoruz" diye konuştu.