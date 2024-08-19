Alkışlar Ömer hoca’ya

Hatay'da imam olarak görev yapan 35 yaşındaki Ömer Mullaoğlu, kurduğu 'Gönüllü Yardım Elçisi' grubuyla depremin ilk anından itibaren depremzedelerin yardımına koşmak için mücadele veriyor. Evli ve 4 çocuk babası Mullaoğlu, 13 yıldır Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde imam olarak görev yapıyor. 4 yıldır da doğup büyüdüğü Hatay'ın Hassa ilçesinde görev yapıyor. Depreme Hatay'da yakalanan Mullaoğlu, deprem anında ailesini dışarıya çıkarmayı başardı. Ancak bu felakette teyzesini, dayılarını, komşularını, çocukluk arkadaşlarını ve daha birçok yakınını kaybetti. STK'larla birlikte hareket eden Mullaoğlu, "Köylerimize, konteyner kentlerimize ziyaretler yapıyoruz.Onlara çeşitli hediyeler, gıda, giyecek gibi yardımları ulaştırıyoruz. Artık onların ağabeyi, kardeşi, hocası olduk. 7 yaşındakine de 70 yaşındakine de hizmet ediyoruz. O çocuklar bir şekerle, bir balonla mutlu oluyorlar. Kötü günler geride kaldı. Artık yüzlerimiz gülüyor. Yoruluyoruz ama yüreğine her dokunduğumuz çocuk bizi şarj ediyor. Yetim-öksüz çocuklarımızı da asla yalnız bırakmıyoruz. Onlara yalnızlıklarını hissettirmemeye çalışıyoruz" dedi.