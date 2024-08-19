CHP’li başkan adayı esnafı dövdü

Skandal görüntüler Bozüyük ilçesinde kayda geçti. 31 Mart yerel seçimlerinden önce Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı olan ve seçimler yaklaşırken istifa ederek Pazaryeri ilçesinde CHP'den Belediye Başkan adayı gösterilen Ali Şahinoğlu, otomobilini ilçede bir esnafın dükkanının önüne koydu. Esnaf Fatih G., Ali Şahinoğlu'ndan, aracını dükkanın önünü kapatmayacak şekilde park etmesini istedi. Bunun üzerine sinirlenen Şahinoğlu, esnafa saldırdı.Ali ŞahinoğluGözü dönen Şahinoğlu, kaldırımda darp etmeye başladığı esnaf Fatih G.'yi yumruklayarak dükkanın içine soktu. İçeridekilerin araya girmeye çalışmasına rağmen bir türlü sakinleşmeyen Şahinoğlu, Fatih G'yi dükkanın içinde de yumruklamaya devam etti. O anlar, iş yerindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Şahinoğlu, dükkandan çıkarken de etraftaki eşyaları tekmeleyerek dağıttı. Esnaf Fatih G., Şahinoğlu'ndan şikayetçi oldu.Şahinoğlu'nun emniyete giderek ifade verdiği öğrenildi. CHP'li Ali Şahinoğlu, yerel seçim sürecinde de bir skandala imza atmıştı. Başkan yardımcılığını yaptığı ve seçim sürecinde istifa ettiği Bozüyük Belediyesi'nin kiraladığı araçla, seçim çalışması yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Skandalın ardından, seçimi AK Parti adayı Zekiye Tekin kazanmıştı.