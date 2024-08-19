Erzurum’da sağlıkçılardan ‘sessiz yürüyüş’

Erzurum'da görev yapan hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etmek amacıyla başlattıkları sessiz yürüyüşlerini 40. haftasında da sürdürdü. Erzurum Kalesi önünde toplanan öğrenciler, sağlık çalışanları ve vatandaşlar, ellerinde Türk, Filistin ve Doğu Türkistan bayraklarıyla sessiz bir şekilde yürüdü. Grup adına konuşan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hakan Sümbül, Filistin halkının büyük acılar ve zorluklar altında yaşam mücadelesi verdiğini vurguladı ve İboykot çağrısı yaptı.