Paramotor ile eylem hazırlığındaki 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye'ye doğru sınır ihlali yaptığı "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi.Tespit üzerine SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri teröristleri ateş altına aldı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde bölgeye 5 tim ile 2 JÖH timi, 2 Jandarma Komando timi ve 1 METİ timi sevk edildi.Sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden; 2 2 M-16 piyade tüfeği, 2 M-4 piyade tüfeği, 2 cep telefonu, bir lazer metre, 2 Glock tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, bir motosiklet aküsü, tahkim malzemeleri ile birlikte 2 paramotorla ele geçirildi.