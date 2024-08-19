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Giriş Tarihi: 19.8.2024

Paramotor ile eylem hazırlığındaki 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Paramotorla yurda girmeye çalışan ve eylem hazırlığında oldukları belirlenen PKK’lı 4 terörist Şırnak’ta etkisiz hale getirildi. AKINCI TİHA tarafından tespit edilen teröristler ATAK’la ateş altına alındı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Paramotor ile eylem hazırlığındaki 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
KEKLİK GİBİ AVLANDILAR
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Düğün Dağı mevkiinde 2 hava aracının Irak sınırından Türkiye'ye doğru sınır ihlali yaptığı "AKINCI TİHA" tarafından tespit edildi.




Tespit üzerine SİHA, J-İHA ve Jandarma ATAK Taarruz Helikopterleri teröristleri ateş altına aldı. Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Şırnak İl Jandarma Komutanlığı'nca başlatılan J-İHA ve JİKU destekli operasyon kapsamında, ATAK taarruz helikopterleri himayesinde bölgeye 5 tim ile 2 JÖH timi, 2 Jandarma Komando timi ve 1 METİ timi sevk edildi.




2 PARAMATOR ELE GEÇİRİLDİ
Sıcak temas sonucu 4 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi. Teröristlerin üzerinden; 2 2 M-16 piyade tüfeği, 2 M-4 piyade tüfeği, 2 cep telefonu, bir lazer metre, 2 Glock tabanca, 3 şarjör, 6 pil bloğu, bir motosiklet aküsü, tahkim malzemeleri ile birlikte 2 paramotorla ele geçirildi.

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Paramotor ile eylem hazırlığındaki 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
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