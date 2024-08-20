AK Parti’li Nihat Yalçın Yavaş yönetimini topa tuttu! "Bırakın algı ve piar çalışmalarınızı, Ankara’ya dönün!’’

Bugün SABAH gazetesinin gündeme getirdiği Ankara metrosunun içinde bulunduğu durum ve kronikleşen sorunlar kamuoyunda geniş yankı buldu. Yavaş yönetiminin Ankara ulaşımını soktuğu durum gözler önüne serildi.

Ankara metrosunun hali Başkentli vatandaşların çilesi haline gelmiş durumda. Bakımsızlıktan dökülen istasyonlar, çalışmayan kiosk cihazları, aylardır bozuk yürüyen merdivenler ve istasyonların ortasında duran kovalar.





Başkent Ankara'da yağış sonrası metrolarda su baskını ve tavan damlaması yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda meydana gelen yağış sonrası Törekent durağı başta olmak üzere birçok noktada sel baskını yaşanmış, yolcular kepçelerle tahliye edilmişti. Tavanın çeşitli yerlerinden damlayan su nedeniyle yere konulan kovaların aylardır durması dikkat çekmişti.

Yürüyen merdivenlerin sürekli arızalı olması da Ankaralılar için artık sıradan bir hal aldı. En işlek istayonlar olan Sıhhıye, Batıkent, Söğütözü gibi istasyonlarda haftalar hatta aylarca süren yürüyen merdiven arızaları yaşanıyor.

Ankara metro istasyonlarında uzun süredir devam eden sorunlar vatandaşların tepkisini çekmeye devam ediyor. Konu ile ilgili bir tepki de Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın'dan geldi. Yalçın Ankara'nın ulaşım sorunlarının gün geçtikçe büyüdüğünü ve Yavaş yönetimin sorunları çözme noktasında yetersiz kaldığını belirtti.

'' Altyapıda ciddi sorunlar var. Gökyüzünde beliren en ufak kara bulutta Ankaralılar tedirgin oluyor. Nerdeyse her yağmurda çeşitli bölgelerde sel felaketi yaşanıyor. Mazgallar düzenli olarak temizlenmiyor, yağmursuyu hatları tıkalı. Yeni yapılan yolları bile yağmurda sel basıyor.''





''ALTYAPI VE TRAFİK SORUNLARI BİR TÜRLÜ ÇÖZÜLEMİYOR''

''Altyapıda ciddi sorunlar var. Gökyüzünde beliren en ufak kara bulutta Ankaralılar tedirgin oluyor. Nerdeyse her yağmurda çeşitli bölgelerde sel felaketi yaşanıyor. Mazgallar düzenli olarak temizlenmiyor, yağmursuyu hatları tıkalı. Yeni yapılan yolları bile yağmurda sel basıyor.

Trafikte ciddi sorunlar. Mansur Yavaş döneminden önce Ankara Büyükşehirler arasında trafik sorununun nerdeyse hiç yaşanmadığı bir şehirdi. Şehirin gelişimine, nüfus yoğunluğunun artış yönüne göre planlama yapılır, alternatif yollar açılır ve trafikte rahatlama sağlanırdı. Ancak bugün Ankara trafiğin en yoğun yaşandığı şehirler arasında ilk sıralarda. altyapı ve trafik sorunları bir türlü çözülemiyor.''

''METROLAR BAKIMSIZLIKTAN DÖKÜLÜYOR''

''Ulaşımda ciddi sorunlar var. Metrolar bakımsızlıktan dökülüyor. Ankara'da binlerce vatandaşımız her gün ego kartlarına para yüklemek için eziyet çekiyor. Bankolar kapalı, kiosklar çalışmıyor vatandaşlar kartına para yükleyemediği için turnikelerin üzerinden atlayıp metroya biniyor gerçekten içler acısı bir durum var ortada.''

''ASLİ GÖREVLERİNİ BİLE YERİNE GETİRMEYENLER, CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİNDE BİR AKTÖR OLARAK ÇIKMA GAYRETİNDELER''

''Bir belediyenin asli görevidir, trafik, ulaşım ve altyapı. Asli görevlerini bile yerine getirmeyen, sahadan, sokaktaki sorunlardan tamamen kopmuş bir yönetim var Ankara'da. Günlük piar çalışmalarıyla 2028 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bir aktör olarak çıkma gayretindeler.''

''ARTIK YETER! BIRAKIN ALGI VE PİAR ÇALIŞMALARINIZI, ANKARA'YA DÖNÜN!''

''Mansur Yavaş'a Ankaralılar adına buradan çağrıda bulunuyorum. Artık yeter! Bırakın algı ve piar çalışmalarınızı, bırakın parti içi çekişmelerinizi, bırakın İstanbul mu, Ankara mı Cumhurbaşkanı adayı olacak söylemlerinin peşine takılıp gitmeyi. İşinize odaklanın, Asli göreviniz olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinize dönün, aklınıza, fikrinizle, bedeninizle Ankara'ya dönün. Artık yeter, Ankaralılar Belediyenin asli görevlerinin aksamasından bıktı, insanları çaresizliğe itmeyin, sizi seçtiği için Ankaralıları pişman etmeyin.''