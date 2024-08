Bakan Memişoğlu: Sağlık sektörü Türkiye’nin lokomotifi olabilir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde gerçekleşen Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı'na katıldı. İlaç sanayi, medikal, kozmetik, sağlık hizmetleri ve uluslararası sağlık turizmi olmak üzere 5 sektörden birçok temsilcinin yer aldığı toplantıda, sektörlerdeki sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantıda bir açılış konuşması gerçekleştiren Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlıkla ilgili hizmetleri, dünyaya örnek olacak şekilde yönetip geliştirdiklerini kaydetti. Memişoğlu, sağlık alanında sadece hizmet alanının yeterli olmadığını ifade ederek, "Türkiye'ye sadece sağlık hizmetini iyi sunmak yetmez. Bu kadar iyi sağlık çalışanlarıyla, bu kadar iyi bir altyapıyla, bu kadar iyi bir insan gücüyle artık sadece dünyanın en iyi ulaşılabilir sağlık hizmetini sunmak bize yetmez. Biz artık dünyada sağlık sektöründe ana öncü olmak zorundayız. Ana öncü olacaksak da sağlığın bilgisini üretmek, sağlığın teknolojini üretmek, sağlıkla ilgili yeni şeyler sunmak durumundayız. Buraya gelirken, sizlerle beraber bundan sonra sağlığın sadece hizmet tarafını değil dünyada sağlıkla ilgili her türlü yeniliğin başlangıcı olacak bir adım atmak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

"SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN TÜRKİYE'NİN LOKOMOTİF SEKTÖRÜ OLABİLECEĞİ İNANCIYLA ÇALIŞIYORUZ"

Sağlık sektörü temsilcileriyle, sektörün sorunlarını, taleplerini ve eleştirilerini duymak için bir araya geldiklerini de kaydeden Bakan Memişoğlu, "Bizler, sağlık sektörünün Türkiye'nin lokomotif sektörü olabileceği inancıyla çalışıyoruz. Bizim için en büyük hedeflerden bir tanesi Türkiye'de sağlıkla ilgili çok büyük bir gelişim süreci yaşanmışken, bunu dünya çapında yaşanır hale getirmek. Dünyada özellikle gelecekte biyoloji ve sağlıkla ilgili büyük bir değişimin olacağını öngörülüyor. O zaman biz bugün sağlıkla ilgili sizlerin heyecanıyla ve desteğiyle yeni bir ufuk açmak durumundayız. Bu ufuk sadece hizmette değil, teknoloji üretmek, cihazlarını üretmek veya dünyadaki büyük üreticilerle beraber Türkiye'de ortaklık yapmak. Türkiye sadece sağlık cihazının pazarlanacağı yer değil, onun üretileceği ya da ortak olunacağı yer olması için hep beraber çalışmamız gerekiyor"

"ÜRETİMLE İLGİLİ ÇABA HARCAYAN HER BİR FERDİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIMA DAİR SÖZ VERİYORUM"

Memişoğlu, Bakanlık olarak sağlık sektöründe üretime yönelik yapılan çalışmalara destek olacaklarını vurgulayarak, "Ben ekibimle beraber, iyi şeyler yapacak, üretimle ilgili her türlü çabayı harcayan kamu veya özel her bir ferdin destekçisi olacağıma dair sizlere söz veriyorum. Bizler yeni bir şey yapmakta çok büyük yeteni olan insanlarız. Biliyorum ki Covid döneminde hiç kimsenin aklına gelmeyen çok çeşitli çözümler üretildi lokal sahada. Baktığınız zaman krizlerde bir araya gelip hiçbir ayrımcılık yapmadan büyük başarılar elde ettik. Fakat biraz rahata varınca sorunlarımız yeniden ortaya çıkıyor. Onun için bu toplumun ayrıştırıcı taraflarını değil, birleştirici taraflarını ön plana çıkarması gerektiğini, farklılıklarımızın zenginlik olduğunu ve en önemli şeyin her birimizin birlikte hareket etmesi durumunda başaramayacağımız hiçbir şeyin olmadığına inanıyorum" açıklamasında bulundu.

Bakan Memişoğlu'nun konuşmasının ardından Sağlık Sektörü İstişare Toplantısı, basına kapalı olarak devam etti.