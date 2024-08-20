Başkan Erdoğan’dan Prof. Dr. Gürdoğan’a taziye mesajı

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum.