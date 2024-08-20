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Giriş Tarihi: 20.8.2024 19:11

Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Gürdoğan'a taziye mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kurucularından akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan'ın vefatının üzerine bir taziye mesaı yayımladı.

Başkan Erdoğan’dan Prof. Dr. Gürdoğan’a taziye mesajı

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti'mizin kurucularından, değerli akademisyen ve yazar Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan hocamızın vefatından derin üzüntü duydum. Kıymetli yol ve dava arkadaşımız Ersin Nazif Gürdoğan'a Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, talebelerine, eğitim camiamıza ve AK Parti'mize başsağlığı diliyorum.

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Başkan Erdoğan'dan Prof. Dr. Gürdoğan'a taziye mesajı
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