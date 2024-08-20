Borçsuz belediyeden ‘mirasyedi’ satışı

aziantep Şehitkamil Belediye Başkanlığını kasada 750 milyon TL ve borçsuz olarak devralıp bugüne kadar sadece kent lokantası açan CHP'li Umut Yılmaz, geçen hafta 400 milyon liraya sattığı 17 arsanın ardından şimdi de 25 arsayı 600 milyon bedelle satışa çıkardı. Yılmaz'ın görevde olduğu sürede 750 milyon lirayı harcayıp üstüne 1 milyar liralık arsa satması tepkilere neden oldu. Gaziantep Şehitkamil Belediyesi, 25 adet taşınmaz için ihaleye çıktı. Muhammen bedelleri yaklaşık 600 milyon TL olan arsaların ihalesi 28 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.Başkan Umut Yılmaz'ın dolu kasayla devraldığı belediyeye ait 17 arsanın ardından 25 arsayı daha emlak fiyatlarının düşüşte olduğu bir dönemde satışa çıkarması eleştirilere neden oldu. 31 Mart seçimlerinde belediyeyi borçsuz olarak devralan CHP'li Umut Yılmaz, görevde olduğu 5 aylık sürede Kent Lokantası açmanın dışında göze gelen bir hizmet üretmeden geçen hafta 17 arsa sattı. Yılmaz aradan zaman geçmeden bu kez de tahmini değeri 600 milyon lira olan Burak, Aydınlar, 29 Ekim, Taşlıca, 15 Temmuz ve Umut Mahallelerindeki 25 arsayı kapalı zarf yöntemiyle satışa sunacak. Kapalı zarf usulüyle yapılacak olan ihaleyle 600 milyon liralık satış yapacak olan Yılmaz büyük tepki çekti.Babası Ahmet Yılmaz'ın kurucu başkanı olduğu belediyeye başkan olarak dikkatleri üzerine çeken Yılmaz, "Babamın makamına seçildiğim için çok gururluyum, mutluyum ve hüzünlüyüm. Tarifi anlatılmaz bu duygunun. 30 yıl geçmiş hep bu hayallerle büyüdük. Hep Şehitkamil dedik ve gözümüzü onla açtık. Bugün sağ olsunlar bizi layık gördüler. Çok güzel bir sevgi var. Allah bizi mahcup etmesin. Şehitkamil halkına teşekkür ederim. Farklı bir duygu. Bu konu aklıma gelince sesim titriyor. İnsanların yanında olacağız. Memleketimize inşallah hizmet edeceğiz" demişti. Öte yandan Yılmaz'ın çok büyük vaatlerle göreve geldiğini belirten vatandaşlar, "Kasa para dolu, çok hizmet yapar diyorduk ama o para bitmiş olmalı ki 1 milyar liralık arsa satıyor. Biz avukat babanın avukat oğlu olarak hak hukuk gözetecek derken mirasyedi çıktı. Böyle giderse belediye sınırları içinde satmadık arsa, yer bırakmaz" diye tepki gösterdi.