Emeklilere halk plajında ücretsiz hizmet

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilan ettiği Emekliler Yılı kapsamında, girişleri ücretsiz olan halk plajlarında, şezlong ve şemsiyelerin de emeklilere ücretsiz sunmaya başladı. Emekliler, dün başlayan uygulamayla, maviyle yeşilin buluştuğu Marmaris İçmeler Halk Plajı ve Bodrum'un en güzel koylarından Türkbükü Halk Plajı'nda, ücretsiz hizmetin keyfini çıkarıyor. Giriş ücretinin alınmadığı bu plajlar, konfor bakımından özel işletmeleri aratmıyor.Bağkur emeklisi Aynur Karaoğlu (66), "İstanbul'dan geldik. Burayı ve plajı çok beğendik. Bu sahil anlatılamaz, çok güzel ve böyle bir uygulama için de teşekkür ederiz. Çünkü halk plajında girmek büyük bir avantaj. Deniz harika. Bize böyle imkanlar verilmesi çok güzel. Bunun keyfini çıkaracağız."Bağkur emeklisi Mehmet Karaoğlu (71), "Yapılabilecek en büyük iyiliklerden bir tanesi. Emeklerin bu tür şeylerden istifade etmesi lazım. Son günlerde ıskontolar da yapılmaya başlandı. Bunlar, emekliler için güzel haberler."İşçi emeklisi Numan Ündeş (64), "İstanbul'dan geldim. Şimdiye kadar ücret ödüyorduk. Bunan sonra ödemediğimiz için çok memnun oldum. Çok güzel bir uygulama devam etmesini diliyorum. Bütün emeklilere hayırlı uğurlu olsun."