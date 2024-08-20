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Giriş Tarihi: 20.8.2024 10:49 Son Güncelleme: 20.8.2024 10:49

Enkazdan çıkan futbolcu Görkem kaleye geçti

Asrın felaketinde oturdukları binanı çökmesi sonucu 10 saat kaldığı enkazdan sağ olarak çıkarılan amatör futbolcu Hataylı Görkem Çakmak (21) aylarca süren tedavinin ardından yeşil sahalara döndü. Depremde ailesini kaybettiğini anlatan genç kaleci, “Ankara ve Mersin'de birçok tedaviden geçtim. Benim ve ailemim hayali futbolcu olmaktı. Ben bu hayalime bir süre ara vererek yeniden geri döndüm” dedi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Enkazdan çıkan futbolcu Görkem kaleye geçti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Görkem Çakmak ve ailesinin oturdukları bina çöktü. Depremde ailesini kaybeden Çakmak, enkazdan 10 saat sonra kurtarıldı. Mersin ve Ankara'da tedavi gören Görkem Çakmak eski sağlığına kavuştu.

Deprem öncesi Bölgesel Amatör Lig'de Antakya Belediyespor'un kalesini koruyan genç futbolcu, Samandağ Belediyesi Geleneksel Mahalleler Arası Tahsin Demir Futbol Turnuvasıyla yeşil sahalara yeniden döndü.

ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU OLACAĞIM

Futbolcu olma hayallerini gerçekleştirmek için yeşil sahalara döndüğünü anlatan Çakmak, "Depremde bütün ailemi kaybettim. Ankara ve Mersin'de tedaviler gördüm. Benim ve ailemin hayali iyi futbolcu olmaktı. Ben bu hayalime bir süre ara vererek yeniden geri döndüm. Yaşama geri dönmek zorundaydım ve bunu da futbol sayesinde yapıyorum. Çok iyi bir kaleci olacağım. Çünkü takımımda birinci kaleciydim Ailemi verdiğim futbolcu olacağım sözünü de yerine getireceğim" diye konuştu.

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Enkazdan çıkan futbolcu Görkem kaleye geçti
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