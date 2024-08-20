Enkazdan çıkan futbolcu Görkem kaleye geçti

Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan Görkem Çakmak ve ailesinin oturdukları bina çöktü. Depremde ailesini kaybeden Çakmak, enkazdan 10 saat sonra kurtarıldı. Mersin ve Ankara'da tedavi gören Görkem Çakmak eski sağlığına kavuştu.

Deprem öncesi Bölgesel Amatör Lig'de Antakya Belediyespor'un kalesini koruyan genç futbolcu, Samandağ Belediyesi Geleneksel Mahalleler Arası Tahsin Demir Futbol Turnuvasıyla yeşil sahalara yeniden döndü.

ÇOK İYİ BİR FUTBOLCU OLACAĞIM

Futbolcu olma hayallerini gerçekleştirmek için yeşil sahalara döndüğünü anlatan Çakmak, "Depremde bütün ailemi kaybettim. Ankara ve Mersin'de tedaviler gördüm. Benim ve ailemin hayali iyi futbolcu olmaktı. Ben bu hayalime bir süre ara vererek yeniden geri döndüm. Yaşama geri dönmek zorundaydım ve bunu da futbol sayesinde yapıyorum. Çok iyi bir kaleci olacağım. Çünkü takımımda birinci kaleciydim Ailemi verdiğim futbolcu olacağım sözünü de yerine getireceğim" diye konuştu.