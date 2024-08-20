Hani körfez temizlenmişti... ’Çürük yumurta’ kokusu vatandaşları rahatsız ediyor

İç körfezde deniz suyu yer yer koyu kırmızı renge bürünürken özellikle sahil kesimlerinde denizden etrafa yayılan 'çürük yumurta' kokusu vatandaşlarda büyük rahatsızlığa neden oldu.

Çok sayıda vatandaş, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hemşehri iletişim merkezini arayarak pis kokudan şikayetçi olurken İzmir Büyükşehir Belediyesinin su ve kanalizasyon şirketi İZSU Genel Müdürlüğünden 'Bu kadar da olmaz' dedirten açıklama geldi.

KİRİLİKLE ALAKASI YOKMUŞ

İZSU Genel Müdürlüğü meydana gelen kokunun deniz kirliliğinden değil iklimsel koşullara bağlı olarak son günlerde deniz suyundaki ani sıcaklık artışı sonucu yaşanan plankton patlamasından kaynaklandığını öne sürdü.

İŞTE O AÇIKLAMA

İZSU yetkilileri ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı, "Şikayete konu olan kötü koku; herhangi bir kirlilik kaynaklı olmayıp, deniz suyu sıcaklığının iklimsel koşullara bağlı olarak artması ile ortaya çıkan tek hücreli canlıların (planktonların) popülasyonundaki artıştan kaynaklıdır. Plankton sayılarının aşırı artması; önce bulundukları sudaki oksijen oranının düşmesine, sonrasında da ortamda tüketilecek oksijen kalmaması sebebiyle plankton ölümlerine neden olmaktadır. Bu ölümlerin sonucunda; H2S (Hidrojen sülfür) gazı açığa çıkmakta ve bu gazın açığa çıkmasıyla ortamda kötü koku (çürük yumurta kokusuna benzer bir koku) oluşmaktadır" ifadelerin eyer verildi.

Yaşananlara isyan eden vatandaşlar ise yaz günü serinlemek için deniz kenarına gitmeye korkar olduklarını söyledi. Denizden etrafa yayılan pis kokunun çok rahatsız edici olduğunu ifade eden vatandaşlar büyükşehir belediyesinden soruna bir an önce çözüm bulmasını istedi.