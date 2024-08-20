Menderes yangına havadan karadan müdahale sürüyor

İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Şaşal Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda 17 Ağustos'ta kopan elektrik telinin oluşturduğu kıvılcımdan çıktığı belirtilen yangında 3. güne girildi. Gün aydınlanınca ekiplerin havadan müdahalesi sabah erken saatlerde başladı. Yangının sarp arazide tütme şeklinde etkili olduğu, alevlenme ve yayılmanın görülmediği, rüzgarın etkisini artırması ihtimaline karşı karadan ve havadan tedbir alındığı ifade edildi.

AYDIN BOZDOĞAN KONTROL ALTINDA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın Bozdoğan'daki orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu. Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Aydın Bozdoğan'daki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. İzmir Menderes'teki yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimizin müdahaleleri sürüyor" dedi.

UŞAK EŞME VE MANİSA GÖRDES YANGINLARI KONTROL ALTINDA



Uşak'ın Eşme ilçesinde otluk alanda başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangında zarar gören alanlar havadan dron ile görüntülendi. Dereli köyü yakınlarında 17 Ağustos Cumartesi günü başlayıp, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyerek Manisa'nın Sarıgöl ilçesine ulaşan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yaklaşık 46 saatte kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Manisa Gördes ve Uşak Eşme'deki orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı, soğutma çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

EGE'NİN YEŞİL OVALARI GRİ OLDU

İzmir, Aydın, Manisa ve Uşak'ta ekiplerin aralıksız mücadele ettiği orman yangınları sonrası yeşil alanlar yerini gri renge bıraktı. Ege'nin yeşil dağları ve ovaları, 13 Ağustos'tan itibaren yangınlardan dolayı kara dumanlarla kaplandı.