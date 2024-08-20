Haberler Gündem Haberleri Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddia edilmişti! SABAH Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sordu: İddialar gerçek dışı
Giriş Tarihi: 20.8.2024 15:49

Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddia edilmişti! SABAH Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sordu: İddialar gerçek dışı

Fenomen Selin Ciğerci’nin taşıyıcı anne aracılığıyla bir bebek evlat edindiği iddiası uzun süredir dillendiriliyordu. Bugün ise bebeğin aslında yasalara aykırı bir şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan resmi başvuru ile alındığına dair iddialar sosyal medyada yayıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SABAH’a yaptığı açıklamada iddiaları yalanladı: Tamamen gerçek dışıdır.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddia edilmişti! SABAH Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sordu: İddialar gerçek dışı

Fenomen Selin Ciğerci ile eski eşi Gökhan Çıra'nın, Ciğerci'nin "taşıyıcı anneden" evlat edindiği ifade edilen kız çocuğuyla verdiği fotoğraflar sosyal medyada büyük tepki çekti. Ardından Selin Ciğerci'nin "Kızım" diyerek paylaştığı fotoğraflara da tepki gösterildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: "İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Ayrıca Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddia edilen çocuğu yasalara aykırı bir şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan resmi başvuru ile aldığına dair haberler sosyal medyada yayıldı. SABAH bu iddiaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sordu. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre; Selin Ciğerci'nin "Türkiye'de evlat edindiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, ayrıca bu iddia dışında daha önce de açılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasına cevaben "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır" denildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'Çocuğun soy bağını değiştirmek, 18 yaşından küçük bireylerin insan ticareti ve bir kısım suçlar iddiası' ile başlatılan soruşturmanın da devam ettiği belirtildi.

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Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddia edilmişti! SABAH Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sordu: İddialar gerçek dışı
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