Selin Ciğerci’nin evlat edindiği iddia edilmişti! SABAH Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na sordu: İddialar gerçek dışı

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: "İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

Ayrıca Selin Ciğerci'nin evlat edindiği iddia edilen çocuğu yasalara aykırı bir şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan resmi başvuru ile aldığına dair haberler sosyal medyada yayıldı. SABAH bu iddiaları Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na sordu. Bakanlıktan edinilen bilgiye göre; Selin Ciğerci'nin "Türkiye'de evlat edindiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı, ayrıca bu iddia dışında daha önce de açılan soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal paylaşım sitelerinde, "Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği" iddiasına cevaben "Ciğerci'nin, Bakanlığa evlat edinme konusunda herhangi bir resmi başvurusu bulunmamaktadır. İddia tamamen gerçek dışıdır" denildi.