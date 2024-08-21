CHP’li belediyeye hem ceza hem suç duyurusu

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı arıtma tesisinin, Konaklı beldesi ile Damlataş Plajı mevkiinde denizi kirleten koyu renkli atık su çıkışı yaptığı tespit edildi. Harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi'ne 464 bin 585 lira idari para cezası kesti. Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı'na da suç duyurusunda bulunuldu. Atıksu Arıtma Tesisi'ne ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibi tarafından sualtı incelemesi yapıldı. Hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu belirlendi. Aynı gün Damlataş Plajı mevkiinde de yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında benzer görüntüler kaydedildi.İHBAR üzerine harekete geçen bakanlık ekipleri, tesisin standartlara aykırı bir şekilde denize atık su deşarjı yaptığını belirledi. Tespit üzerine akışın derhal durdurulduğu aktarıldı. Yeniden yapılan kontroller sonucunda ise deniz suyu değerlerinin yeniden normal seviyeye döndüğü aktarıldı. Ekipler tarafından bölge genelinde denetimler sürüyor.