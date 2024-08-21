Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılan Yıldız Sarayı’nı 200 bin kişi ziyaret etti

Milli Saraylar Başkanı Dr. Yasin Yıldız, yaklaşık 1 aydır açık olan ve ay sonuna kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek olan Yıldız Sarayı'n şimdiye kadar 200 bin kişinin ziyaret ettiğini söyledi. Yıldız, Yıldız Sarayı'nın şimdilik 100 dönümlük kısmının ziyarete açıldığını ve yıl sonuna kadar diğer kısımlarının da açılmasının planlandığını söyledi. Yıldız Sarayı'nın ziyaretçi rekoru kırdığını aktaran Dr. Yasin Yıldız, "Yıldız Sarayı tarihinde ilk defa açılmış olduğu bir dönemde hem yerli hem yabancı ziyaretçilerin teveccühüne mahzar olması gerçekten çok önemli bir husustur. Ülkemizdeki tarihi ve kültürel mirasın yaşatılması anlamında Yıldız Sarayı, çok tarihi bir ziyaretçi rekoru kırdı. Burayı 26 ziyaret gününde 200 binden fazla insan gezdi. Önünüzdeki 10 gün de ücretsiz olarak ziyarete devam edilecek. Her gün 7 bin 500- 8 bin civarında teveccühe mahzar oluyor. Ülkemizdeki müzeler içinde Yıldız Sarayı şimdiden ilk sıralara yerleşmiş durumdadır. Yıldız Sarayı'na yerli ve yabancı ziyaretçi ilgi gösteriyor. Bu da ülkemizde doğrusu tarihi mirasa yapılan yatırımların boşuna olmadığını gösteriyor. 1 ayda alınan 200 bin ziyaretçi rakamı pek çok müze bir yılda ulaşıyor" dedi.

"EN AZ 4-5 SAATLERİNİ AYIRMALILAR"

Yıldız Sarayı'nın şimdiye kadar açık kısımlarının 8 müzeden oluştuğunu ve bu kısımları tamamen gezmek isteyen ziyaretçilerin 4-5 saatini ayırması gerektiğine dikkat çeken Yıldız, "Ziyaretçilerimizin Yıldız Sarayı'na ciddi anlamda vakit ayırmalarını tavsiye ediyoruz. Şuan içinde bulunduğumuz Büyük Mağbeyn Köşkü başta olmak üzere çok önemli tarihi yapılara ev sahipliği yapıyor. Büyük Mağbeyn'in ardından Küçük Mağbeyn Köşkü padişahın hem ikametgahı hem de çalışma ofisi olarak kullandığı bir bölümdür. Yıldız Sarayı'nın çok mükemmel bir has bahçesi var. Dünyadaki saray bahçelerinin çok nadide örneklerinden bir tanesi ve Türkiye'deki yegane örnektir. Aradan geçen bir ayda ziyaretçilerimizin en yoğun ilgi gösterdiği yerlerden bir tanesidir. Türkiye'de bir ilk olan Hükümdar Kütüphanesi, Yıldız Sarayı Kütüphanesi 100 yıldır çok merak edilen bir kütüphanedir. 4 yıllık bir emekle buraya getirildi. Yıldız Kütüphanesi ziyaretçilerimizden çok büyük ilgi gördü. Ziyaretçilerimizin buraya mutlaka vakit ayırmasını öneriyoruz. Hemen yanımızda Geçit Kasrı'nda bir müzemiz var. Burada Sultan Abdulhamit'e ait çok sayıda eserimiz var. Yıldız fotoğraf albümlerimizi sergilediğimiz bir müzemiz var. Tüm saray mobilyalarının bir arada bulunduğu mobilya odamız da var. Yıldız Sarayı bu şekilde 8 müzeden oluşuyor. Bir ziyaretçinin 4-5 saatini burada geçirebileceği kadar önemli mekanlara ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

DİĞER KISIMLAR YIL SONUNDA AÇILACAK

Yıldız Sarayı'nın şimdiye kadar 100 dönümlük kısmının açıldığını diğer kısımlarla ilgili çalışmaların sürdüğünü aktaran Yıldız, "Yıldız Sarayı'nın şuan 100 dönümlük bir kısmı açıldı. Bunun dışında farklı avlularında dış cephelerinde restorasyonu devam eden binalarımız var. Eski harem dairesi, Yıldız Sarayı tiyatrosu ve halı müzesi olarak açılacak olan güzel sanatlar binası bunlar sarayın ikincil binalarıdır. Bunlar da yılsonuna kadar kampüsümüze katılacak. Bu çalışmalar tamamlandığında Yıldız Sarayı, ziyaret edecek kişinin bir gününü kapsayacak gezi destinasyonu olacaktır. Ülkemizin çok önemli tarih hazinesi bütünüyle halkımızla buluşmuş olacak" açıklamasında bulundu.