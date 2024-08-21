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Giriş Tarihi: 21.8.2024 10:09

DMM "Bakan Şimşek görevinden istifa etmek istedi" iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in görevinden istifa etmek istediği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

AA
DMM Bakan Şimşek görevinden istifa etmek istedi iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.

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DMM "Bakan Şimşek görevinden istifa etmek istedi" iddiasını yalanladı
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