DMM "Bakan Şimşek görevinden istifa etmek istedi" iddiasını yalanladı

DMM'den yapılan açıklamada, "Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı bir şekilde dolaşıma sokulan dezenformatif haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.
📌Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, görevinden istifa etmek istedi" iddiası doğru değildir.— Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (@dmmiletisim) August 21, 2024
Bakan Şimşek'in görevinden istifa etme kararı aldığı ve ikna edilerek görevde kaldığına yönelik iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.… pic.twitter.com/jjAYGfWubo