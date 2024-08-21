Fatih Terim: Seçil Erzan’a güvendim fondan haberim yoktu

Futbol dünyasından Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan ve kaleci Muslera gibi isimler ile bazı işadamlarını "yüksek kârlı fon" vaadiyle dolandırdığı iddia edilen özel bir bankanın şube müdürü Seçil Erzan davasında yeni bir gelişme yaşandı. Galatasaray ve Türkiye Milli Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim müşteki sıfatıyla dün ilk kez ifade verdi. Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi'nce talimatla ifadesi alınan Terim, Seçil Erzan'la 2016 veya 2017 yılında tanıştıklarını belirtti. Yaklaşık 5 sayfalık ifadesinde Terim, bahsi geçen fondan haberi olmadığını, Erzan'a şube müdürü olması nedeniyle güvendiğini söyledi. Bankanın özel müşterisi olarak en ufak bankacılık işlemlerini dahi Erzan'a yaptırdığını belirten Terim, şunları kaydetti:: 15-20 senedir para yatırma ve çekme işlemleri ile imzalanacak belgeler banka çalışanlarının bulunduğum yere gelmesi ile yapılmıştır. Seçil Erzan bizzat kendisi gelip kimi zaman Florya tesislerinde herkesin içinde, kimi zaman evimde toplu olarak getirdiği belgeleri bana imzalatırdı. Hiç okuma ihtiyacı duymadan imzalardım. Ben banka tarafından oluşturulan güven ve bankanın bana gösterdiği kişi olduğu için Seçil Erzan'a özel bankacım olarak güvendim.Seçil Hanım hiçbir zaman fondan bahsetmedi. Çok sonra öğrendim ki haberim olmadan, etrafımdaki birçok kişiden para istemiş, bazılarından da paralar almış. Ayrıca yakın aile dostlarımızdan da almış, hatta daha fazla alınması için uğraşmış.: 1.5 yıldır konuşmak istedim ancak devam eden yargı sürecine olan saygımdan dolayı bugünü bekledim. Finans işlerinden anlamam, bu nedenle de kimseye tavsiye vermem. Kimse bana gelip böyle bir fon olduğundan ya da Seçil Hanım'ın benimle adlandırdığı bir fon olduğundan bahsetmedi.Olayı Nisan 2023'te Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın eşime ulaşması sonucu öğrendim. Arda ve Emre, "Biz Fatih Hoca'nın tavsiyesiyle Seçil Erzan'a para gönderdik" demediler. Seçil'in neler yaptığını duyunca şaşırdım.Bir bankaya güvendim ve bir banka müdürüne güvendim. Biri paramı diğeri de itibarımı kullandı. Fatih Terim, Erzan ve diğer sanıklar hakkında şikâyetinin devam ettiğini de vurguladı. Seçil Erzan, 4 Eylül'de tekrar hâkim karşısına çıkacak.