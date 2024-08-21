İyi ki doğdun kardeşim

FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği darbe girişiminde vatanını savunmak için sokağa çıkanlardan biri de 17 yaşındaki Mahir Ayabak'tı. Genç Mahir, darbe girişimini öğrenir öğrenmez arkadaşlarıyla gittiği Atatürk Havalimanı'nda, FETÖ'cü darbecilerin silahlarından çıkan kurşunla şehit düştü. Şehit Ayabak'ın kardeşi Gülbeyaz Ayabak, sosyal medya hesabından, "25. yaş günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun da ömrümün kıymetli izi oldun. Seni kalbime nakşettiğim gibi asla unutmayacağım, nice yaşlarına kardeşim. İyi ki varsın. En derin duygularımın sahibi. Bir gün çıkıp buradayım demenin hayalini kurduğum anda varlığını bilmenin heyecanı kalp atışlarımı artırıyor. Sen benim hasretim, bu hayattaki kavuşma ümidimsin. İyi ki doğdun" ifadelerini kullandı.