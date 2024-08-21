Haberler Gündem Haberleri MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Mehnaz Omari yakalandı
Giriş Tarihi: 21.8.2024 14:54 Son Güncelleme: 21.8.2024 15:30

MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Mehnaz Omari yakalandı

Son dakika haberleri: Milli İstihbarat Teşkilatı, PKK/KCK’nın Avrupa yapılanmalarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün ortak operasyonu sonucu, PKK/KCK’nın Finlandiya yapılanmasında sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren İran/Urumiye kökenli Naze Ad kod adlı Mehnaz Omarı yakalandı.

Halit TURAN Halit TURAN
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK/KCK’nın sözde sorumlularından Mehnaz Omari yakalandı

Son dakika haberleri: Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlayan İranlı Mehnaz Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu.

Örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize eden isim, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.

MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Mehnaz Omari yakalandı | Video

İSTANBUL'DA TUTUKLANDI

Naze Ad kod adını kullanan Mehnaz Omarı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Terör örgütü üyesinin yapılan sorgusunda ise PKK'nın Finlandiya yapılanmasına ilişkin önemli bilgiler ele geçirildiği öğrenildi.

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MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Mehnaz Omari yakalandı
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