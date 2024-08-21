Son dakika haberleri: Finlandiya'da PKK/KCK kadroları ile örgüt üst yönetimi arasında koordinasyonu sağlayan İranlı Mehnaz Omarı, örgüte kişi aktarımı ve finans temininde de sorumlu düzeyde faaliyet gösteriyordu.
Örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize eden isim, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.
MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Mehnaz Omari yakalandı | Video
İSTANBUL'DA TUTUKLANDI
Naze Ad kod adını kullanan Mehnaz Omarı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.