Örgüt adına Finlandiya'da eylem ve etkinlikleri de organize eden isim, MİT tarafından uzun süredir takip ediliyordu.



MİT ve emniyetten ortak operasyon! PKK/KCK'nın sözde sorumlularından Mehnaz Omari yakalandı | Video

İSTANBUL'DA TUTUKLANDI

Naze Ad kod adını kullanan Mehnaz Omarı, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.