MSB duyurdu: 4 terör örgütü üyesi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4'ü FETÖ, 1'i PKK/YPG mensubu 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" ifadeleri kullanıldı.
Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 21, 2024
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/095Q06ZxJG