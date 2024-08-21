Haberler Gündem Haberleri Ömer Çelik’ten hamile anneye şiddete sert tepki
Giriş Tarihi: 22.8.2024 00:06 Son Güncelleme: 22.8.2024 00:10

Ömer Çelik’ten hamile anneye şiddete sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, eşi tarafından demirle darp edilen hamile anneye yönelik şiddete tepki gösterdi. Çelik, şiddeti engelleme imkanı varken, seyredenlerin durumunun da vahim olduğunu söyledi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Ömer Çelik’ten hamile anneye şiddete sert tepki

Ömer Çelik, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdı şunları kaydetti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde sokak ortasında eşi tarafından darp edilen hamile bir anneye yönelik şiddeti lanetliyoruz. Kadına yönelik şiddet, yasal olarak suçtur; ahlaki olarak da insanlık dışıdır. Bu şiddeti engelleme imkanı varken seyredenlerin durumu da vahimdir.

Kadına şiddet insanlık dışıdır ve tüm insanlık için tehdittir. Kadına şiddete karşı toplum olarak çok boyutlu bir mücadele vermeliyiz. Bu noktada kültürel ve ahlaki hassasiyetlerimizi daha da güçlü ifade etmeli ve kadına şiddeti gündelik yaşamın her alanında mahkum etmeliyiz!"

ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer Çelik’ten hamile anneye şiddete sert tepki
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA